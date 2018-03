Anzeige

Teilhabe ermöglichen

Ihre rund 40 Standorte verteilen sich über den gesamten badischen Raum von Wertheim im Norden bis Schluchsee im Süden. Die Johannes-Diakonie Mosbach betreut und fördert mehr als 6000 Menschen mit geistiger Behinderung und psychisch beeinträchtigte Menschen in den Bereichen Wohnen, Beschäftigung und Gesundheit. Als diakonische Einrichtung leistet sie zudem Assistenz im Alltag vieler weiterer Menschen, die in Familien oder in eigenen Wohnungen leben.

Zu diesem Zweck unterhält die Johannes-Diakonie Mosbach Wohnangebote in verschiedenen Ausprägungen, Offene Hilfen, Werkstätten, Schulen, Kindergärten, medizinische Einrichtungen wie Kliniken sowie ein Berufsbildungswerk. Göck wies auf eine Einrichtung in Mosbach hin, die immerhin 1000 Plätze biete. Doch im Zuge der UN-Menschenrechtskonvention gehe man nun einen anderen Weg als bisher: Nicht mehr sehr große zentrale Einrichtungen werden geschaffen, sondern, wie in Brühl, heimatnahe Einrichtungen, die den Menschen mit Behinderung ganz selbstverständlich eine Teilhabe am alltäglichen Leben in der Gemeinde ermöglichen sollen. Für Brühl ist also ein kleineres Wohnheim mit Tagestruktur für Menschen mit Behinderung geplant.

Und so soll im Gewerbegebiet, direkt hinter der Palisade des Wohngebiets, eine solche dezentrale Einrichtung mit einigen Plätzen entstehen. Nicht nur Verwaltung und Ratsmitglieder sind von diesem Standort begeistert, sondern auch die Verantwortlichen der Johannes-Diakonie. Sie loben, dass das Grundstück zwar im Gewerbepark liege, aber direkt an einen parkähnlichen Wald und gleichzeitig an das Wohngebiet grenze. „Für die Bewohner stellt dies ein zusätzliches Erleben ihrer Umwelt dar, welches sich positiv auf die Gestaltung ihrer Teilhabemöglichkeit auswirkt“, heißt es im Antrag auf Bauvorbescheid, der einstimmig bewilligt wurde.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 08.03.2018