Brühl.„Wunderbar – Es ist ja so!“ freut sich Comedian Ingo Oschmann auf seinen ersten Auftritt in Brühl. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 26. April, um 20 Uhr statt. Es gibt noch Karten im Verkauf.

Oschmann kommt mit seiner Liveshow in die Festhalle und will den Abend anders und einzigartig gestalten. Stand up Comedy, Zauberkunst, Improvisation, die 1980er Jahre und so mancher Tiefgang versprechen einen kurzweiligen Abend.

Alles um die Menschen herum ist ihr Leben – und darüber darf an diesem Abend nachgedacht und gelacht werden, sagt er. „Wunderbar – Es ist ja so!“ verspricht so einen wortreichen, magischen Abend. ras