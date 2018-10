Brühl.Die Pläne an den Schulen stehen, inzwischen mit zahlreichen Einsätzen der Mentoren gespickt. „Wünsche bleiben nach wie vor offen“, fast Helmut Mehrer als Sprecher der Aktion 60plus zusammen, „und nach aller Erfahrung werden sie im Lauf des Schuljahres zunehmen“. So seien neue Interessenten willkommen. Der Bedarf an Unterstützern wachse auch bei Flüchtlingen, die es geschafft haben, in eine Berufsausbildung übernommen zu werden. Sie brauchen dabei Menschen, die mit der jeweiligen Fachsprache vertraut sind. „Bisher wurde für jeden eine Lösung gefunden“ so Mehrer, daher sei das Vertrauen in der Region in die Brühler gewachsen. Aber für jeden Ingenieur, Elektriker oder Mechaniker, der, wenn auch nur eine Stunde pro Woche, einem Azubi hilft, kommt mindestens eine weitere Anfrage. Auch aus den Nachbargemeinden.

Und was erwartet die Techniker, die Sprach- und Mathelehrer? „Ein reines und volles, jeden zutiefst bereicherndes Echo der Betreuten“, sagt der Aktionssprecher. Der Wahlspruch von 60plus „Zeit für Herzlichkeit“ bestätige sich immer wieder.

Zudem gibt es die Begegnungen mit Fachleuten. Zum ersten Treffen lädt Rektorin Juliane Groß in ihre Jahnschule ein. Thema: „Was hat sich an den Schulen verändert? Und wie wird es weitergehen?“ Zu diesem Treffen wurde auch Michael Körber eingeladen, der Mitgründer der Aktion im Sommer 2008. sr

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 20.10.2018