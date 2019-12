Wundervoller Adventszauber

Brühl.Eine schöne Bescherung – das wollen die Verantwortlichen des 25. Weihnachtsmarktes rund um die Villa Meixner den Besuchern an diesem Wochenende bieten. Es sind der ganz besondere Zauber des Ambientes, die Liebe zum Detail und das qualitativ hochwertige Angebot, die diese Veranstaltung alljährlich zu einem besonderen Erlebnis machen. Und auch diesmal, wenn das vierte Lichtlein brennt, erstrahlt das prächtige Jugendstilkleinod in besonders festlichem Glanz.

Das Wochenende über bieten 25 Künstler an beiden Tagen ihre exklusiven Erzeugnisse an. Das Kunsthandwerk auf hohem Niveau umfasst ein Spektrum, das nicht nur Kinderaugen zum Glänzen bringt. Auf der Bühne im Garten der Villa Meixner bieten die Musik- und Gesangsvereine aus der Gemeinde sowie die Betreuungseinrichtungen der Schulen ein vielfältiges Programm. So treten am Samstag zwischen 14 und 19 Uhr und am Sonntag zwischen 11 und 19 Uhr verschiedene Ensemble von Theatergruppen des Horts bis zu Alphornbläsern und Chören auf. Auch der Weihnachtsmann wird vorbeischauen.

Auf die Kinder wartet eine Weihnachtsbäckerei. Zudem engagieren sich viele ehrenamtliche Helfer in der Zeltstadt vor der Villa Meixner kulinarisch für den guten Zweck.

Info: Weitere Bilder gibt es unter www.schwetzinger-zeitung.de

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 21.12.2019