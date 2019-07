„Zack“ erhält das silberne Schaf

Ketsch.Die Gewinner des kirchlichen Filmwettbewerbs „Goldene Gans“ und des Bibel-Filmpreises „Silbernes Schaf“ sind am Samstag im Kulturzentrum Jubez in Karlsruhe ausgezeichnet worden. Mit 21 Beiträgen verzeichnete der Wettbewerb um das „Silberne Schaf“ in diesem Jahr einen Teilnahmerekord.

Bei der Preisverleihung wurden acht Filme gezeigt, von denen die Jury vier mit einem „Silbernen Schaf“

...