Zahl der Schüler sprengt die Raumkapazität

Brühl/Ketsch.Die Marion-Dönhoff-Realschule lädt am Samstag, 23. Februar, zu einem Tag der offenen Tür ein, bei dem Interessierte in geführten Kleingruppen oder selbstständig das Schulhaus erkunden und Infoständen am Marktplatz mit Lehrern und Schülern ins Gespräch kommen können. Wir sprachen im Vorfeld mit Rektor Martin Jendritzki über die Angebote.

Was genau erwartet die Besucher beim Tag der

...