Zahl der Wohnungseinbrüche geht zurück

Anzeige

Brühl.Fragt man die Menschen, so zeigt sich, dass sich eine deutliche Mehrheit der Deutschen in besonders unsicheren Zeiten wähnt – sie fühlen sich von Kriminellen bedroht. Schon im Vorfeld der Bundestagswahl war die Innere Sicherheit so zu einem der dominierenden Themen geworden. In der Tat vermittelt die jährlich veröffentlichte Polizeiliche Kriminalstatistik allerdings das Bild eines recht sicheren Landes mit abnehmender Gesamtkriminalität.

Das spiegelt sich auch in der Hufeisengemeinde wider. Dort hat sich die Sicherheitslage in den vergangenen Jahren stetig verbessert – anders, als viele Menschen meinen, passieren insgesamt nicht mehr Straftaten, sondern tatsächlich Jahr für Jahr weniger. Im Jahr 2017 setzte sich dieser Trend fort und fiel in einzelnen Kriminalitätsfeldern, wie beispielsweise bei den Wohnungseinbrüchen und den Körperverletzungsdelikten, sogar noch deutlicher als in den Vorjahren aus.

484 Straftaten erfasst

Die Brühler Situation stellt sich unter dem Strich – auf die Anzahl der Einwohner prozentual umgerechnet – sogar günstiger als im übrigen Rhein-Neckar-Kreis und um ein vielfaches günstiger als in der nahen Stadt Mannheim dar.