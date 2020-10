Zander finden viele Freunde

Brühl.Es war so etwas wie der kleine Bruder des Rohrhofer Fischerfestes, als die Mitglieder des Angelsportvereins Rohrhof die Fritteusen anschmissen und in der Fischerhütte an ihrem Vereinsgewässer einen Straßenverkauf veranstalteten. „Wir möchten es der Bevölkerung dennoch ermöglichen, in den Genuss gebackener Fischspezialitäten zu kommen“, erklärte der Vereinsvorstand diese Premiere angesichts der besonderen Umstände im Corona-Jahr.

So wurde in der schönen Atmosphäre am Ufer des Anglersees Zanderfilet, Kartoffelsalat und Brötchen an der Vereinshütte zum Mitnehmen angeboten. Alle Gerichte wurden ausschließlich zum Mitnehmen verkauft, ein Verzehr vor Ort war nicht gestattet. Diese, aber auch die übrigen Hygiene- und Sicherheitsvorgaben wurden von den Besuchern durchweg vorbildlich eingehalten, lobte der Verein in einer ersten Bilanz der Veranstaltung.

„Der Zuspruch durch die Bevölkerung war bei bestem Herbstwetter sehr gut“, bilanzierten die Petrijünger, als der letzte Fisch seinen Abnehmer gefunden hatte. So konnte der Verkauf in einem harmonischen und entspannten Miteinander stattfinden.

Und so hieß es auch direkt, dass eine Wiederholung des Fischbackens im kommenden Jahr bereits angedacht sei – auch, wenn im nächsten Jahr das Fischerfest im besten Fall in gewohnter Weise stattfinden kann. zg/ras

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 30.10.2020