Zebras und Kamele im Rund

Brühl.Der große Zelt-Palast an der Mannheimer Straße ist wohl die beste Werbung: In der Gemeinde heißt es wieder „Menschen, Tiere, Sensationen“. Direktor Johnny Weisheit mit Ehefrau Manuela und ihren fünf Kindern bestreiten beim Circus Baruk die zweistündige Show aus Tierdressuren, Clownerie und artistischen Darbietung selbst. Im vergangenen Jahr machte er in Schwetzingen Schlagzeilen, als es Proteste gegen die Haltung exotischer Tiere gab. Auch an der Bergstraße gab es Ärger mit einem Stellplatz. Diese Probleme seien aber alle geklärt, heißt es vor dem Auftritt in Brühl.

Die Show startet heute um 17 Uhr, dann geht es am Donnerstag und Freitag jeweils um 17 Uhr, am Samstag um 16 Uhr sowie am Sonntag um 14 Uhr weiter. Weitere Informationen gibt es an der Circuskasse, Telefon 0160/99 07 05 90. ras

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 10.04.2019