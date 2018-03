Anzeige

Brühl.Der Ostergarten in der Jugendkirche Samuel in Mannheim war das Ziel der katholischen Frauengemeinschaft Rohrhof. Es erwartete die Teilnehmerinnen eine Zeitreise in 2000 Jahre Vergangenheit, die Einladung, die letzten Tage Jesu mitzugehen und besser zu verstehen. Die Gruppe wurde in der Kirche von Gabriele Rudolph erwartet, die erst einmal über die Kirchenbesonderheiten informierte, bevor die Führung durch das „Goldene Tor“ begann, eines der 12 Tore Jerusalems.

Die Damen befanden sich nun auf einem Markt mit allerlei Gewürzen, die es zu erraten galt und erfuhren, dass Jesus bewusst den Esel für seinen Einzug in Jerusalem gewählt hatte, als Zeichen „Ich bin einer von euch“. Beim nachgestellten letzten Abendmahl nahmen alle an einer langen Tafel bei Brot, Traubensaft und bitteren Kräutern Platz. Einfühlsam brachte Rudolph den Leidensweg Christi näher, stellte Fragen über Leben und Tod, Freundschaft und Verrat und Bezog die Teilnehmerinnen mit ein. Die Zeitreise endete mit der Auferstehung am Ostermorgen. fr