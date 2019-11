Zeuge beobachtet Unfallflucht

Brühl.Ein Zeuge beobachtete am Mittwochabend, gegen 20.10 Uhr, in der Schwetzinger Straße eine Unfallflucht und meldete dies der Polizei. Ein bislang unbekannter Ford-Fahrer war in Höhe der Bachstraße mit einem geparkten BMW zusammengestoßen und hatte sich danach aus dem Staub gemacht. Zuvor sei der Mann noch aus seinem Fahrzeug ausgestiegen und habe den Schaden am BMW begutachtet.

Der Zeuge konnte den Flüchtigen wie folgt beschreiben: männlich, ungefähr 45 Jahre alt, trug schwarze Kleidung, eventuell Arbeitskleidung. Er fuhr einen silbernen Ford Transit neueren Baujahrs. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. pol

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 08.11.2019