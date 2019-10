Zu Halloween wandern die Kürbisse in den Topf

Brühl.„Und, was macht der Garten?“ Egal, wo ich zurzeit unterwegs bin – über kurz oder lang ereilt mich diese Frage. Es scheint also an der Zeit, wieder einmal darüber zu berichten. Und ich muss sagen, die Erntesaison, die so langsam ausklingt, war gut. Noch stehen zwar einige Feldsalatpflanzen, der Lauch und der Mangold in Reih’ und Glied, doch ansonsten ist es inzwischen eher leer in den

...