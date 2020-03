Zu viele Menschen auf engem Raum erhöhen das Risiko

Brühl.Das Coronavirus breitet sich weiter aus. Gesundheitsminister Jens Spahn empfiehlt, Großveranstaltungen vorerst abzusagen. Das prominenteste Absageopfer in der Region ist sicherlich der Maimarkt in Mannheim. Aber auch kleinere Veranstaltungen in Brühl werden wegen des erhöhten Ansteckungsrisikos abgesagt. Die Organisatoren folgen damit den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts, wonach Veranstaltungen aufgrund ihrer besonderen Risiken für die Bevölkerung einzuschätzen und zu bewerten sind.

So wurde von den „Kollerkrotten“ die für Freitag, 13. März, geplante Herrensitzung abgesagt – der Hauptgrund dafür ist, dass Künstler, die das Bühnenprogramm mitgestalten, sich nicht dem erhöhten Infektionsrisikos aussetzen wollen und ihre Teilnahme abgesagt haben. Sie wird auf Freitag, 16. Oktober, verschoben. Die Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit für den neuen Termin, erklären die Organisatoren. Besucher, die ihre Eintrittskarte zurückgeben möchten, können sich mit dem Verein in Verbindung setzen.

Sportler im Ziel zu anfällig

Auch der 14. Heini-Langlotz-Lauf am Sonntag, 15. März, findet nicht statt. Das Großereignis ist zwar eine Freiluftveranstaltung, doch würden die vom Laufen geschwächten Teilnehmer beim Ziel, wo sie immer von vielen Zuschauern empfangen werden, ein zu großes Risiko eingehen, sich mit dem Coronavirus zu infizieren.

Beim Sommertagszug der am Sonntag, 22. März, seinen Weg durch Rohrhof nehmen sollte, ist die Begründung der Absage ähnlich. Auch da sei der eigentliche Umzug nicht problematisch, doch beim Verbrennen des Winters am Ende würden die Teilnehmer und Zuschauer einfach immer zu eng beisammenstehen, so dass in dieser Situation ein erhöhtes Infektionsrisiko bestehen könnte. Einen Ersatztermin wird es nicht geben, erklären die veranstaltenden „Rohhöfer Göggel“. ras

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 12.03.2020