Züchter zeigen ihre schönsten Vögel

Brühl.Das Zuchtjahr neigt sich dem Ende zu und die Züchter, darunter auch Jungzüchter, blicken mit Zuversicht auf die anstehenden Ausstellungen. So auch auf die Kreisgeflügelschau die der Kreisverband heute und am morgigen Sonntag in der Ausstellungshalle im Pferchstückerweg durchführt.

Auf der Ausstellung werden die Kreis- und Kreisjugendmeister in den verschiedenen Sparten und Farbenschläge ermittelt. Preisrichter werden über die Pflege und Qualität der Tiere ihr Urteil abgeben. Ausgestellt werden Zwerghühner, Hühner, Tauben, Wasser- und Ziergeflügel.

Der Eintritt ist frei. Die Ausstellung ist heute von 10 bis 17 Uhr und morgen von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Die Bevölkerung ist zum Besuch eingeladen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 17.11.2018