Zuhause neu dekorieren

Brühl.Dekorative Malerei und herbstliche Produkte gibt es am Samstag, 12. von 14 bis 19 Uhr (Ausstellung bis 18 Uhr), und Sonntag, 13. Oktober, zwischen 11 und 18 Uhr (Ausstellung bis 17 Uhr) in der Villa Meixner. Mehr als 20 Aussteller zeigen ein buntes Kaleidoskop der Dekorationskunst. Neben dekorativer Malerei in verschiedenen Techniken, werden Patchwork-Quilts, Landschaftsmalerei, 3-D Objekte, Blumendekorationen, Porträt- Gemälde, Schmuck, Papierdesign und Lavendelpotpourris aus verschiedenen Materialien zu sehen sein.

Neben der Ausstellung findet im Garten ein Herbstmarkt statt. Hier gibt es Herbstliches zu sehen und leckere Produkte zum Kaufen. An beiden Tagen gibt es Musik auf der Bühne. Der Eintritt ist frei. zg

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 10.10.2019