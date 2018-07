Anzeige

Das Elfmeter-Spaßturnier findet am Samstag statt. Diesmal wird es in Form eines Nachtturniers auf dem Sportgelände des FV ausgetragen. Beginn ist um 18 Uhr. Alle Fußballbegeisterten, Freizeitkicker und Thekenteams sind eingeladen. Pro Mannschaft mit fünf Spielern dürfen maximal zwei „aktive Fußballer“ mitkicken, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Startgebühr beträgt 20 Euro. Für kalte Getränke sowie Speisen vom Grill ist gesorgt. Anmeldungen sind im Clubhaus des FVB möglich. zg

