Zum Fassanstich gehört nun Oldienacht

Anzeige

Aus diesem Grund hat sich das neue Komitee an die Arbeit gemacht, die Traditionsveranstaltung zu erhalten. Kein Punkt der Vorbereitung und Durchführung blieb dabei sakrosankt, alles wird hinterfragt – „selbst der Blumenschmuck auf den Tischen“. Es geht dem Team aber nicht darum, Kosten zu senken, um Ausgaben leichter auszugleichen. „Wir wollen, dass sich die Besucher bei uns wohlfühlen und wir trotzdem die Abläufe optimieren können“, betont Kanehl, „nur mit Unterstützung der Bevölkerung, die gerne zu uns kommt, können wir dem Fischerfest eine Zukunft geben“. Es geht dem Komitee also nicht um Einsparmöglichkeiten, sondern um die Optimierung der Attraktivität.

„Ein Schlag ins Kontor“

Doch einen ersten Tiefschlag erhielt das Komitee schon jetzt. Jahrelang war dem Angelsportverein in den Ohren gelegen worden, dass der Termin schlecht liege und deshalb keine Schausteller für den Vergnügungspark gewonnen werden könnten. Also zog man den Termin für das 67. Fischerfest – auf Wunsch der bisherigen Vergnügungsparkbeschicker – um eine Woche nach vorn. Erfolgreich? Nein. „Einmal mehr kann die Gemeinde uns keinen Vergnügungspark organisieren“, so Kanehl. Und das, obwohl auf Wunsch auch ein umfassendes Neukonzept mit noch stärkerer Einbindung von Kindern und jungen Familien vorgelegt wurde. „Das ist schon ein Schlag ins Kontor“, ist der Ehrenvorsitzende sichtlich enttäuscht.

Und dann zählt er im Gespräch mit unserer Zeitung die Punkte im Konzept auf, die mehr Kinder und Jugendliche, also die potenziellen Nutzer des Vergnügungsparks, zum Fischerfest locken sollen.

So wird sich im Programm von Freitag, 31. August, bis Montag, 3. September, in vielen Bereichen einiges neu gestalten, ohne das Tradierte aus den Augen zu verlieren. Zunächst bleibt es aber im Erwachsenensektor: Zum Fassanstich am Freitag gibt es nun eine Oldienacht mit der Schwetzinger Rock-Cover-Band „Nobody’s Perfect“. Die Musiker um Sänger Lothar Orth, begeistert überwiegend mit Klassikern aus den legendären 1960er und 1970er Jahren. Änderungen gibt es dann in der Bewirtung, die im Getränkebereich künftig auch mehr Augenmerk auf alkoholfreie Biere und ausgewählte Weine legen soll. „Alles in entsprechenden Gläsern serviert, damit es stimmig wird“, so Kanehl. Außerdem wird es sonntags Kaffee und Kuchen geben – „das wurde uns von Besuchern geraten“.

Samstag erhält neues Gesicht

Der Samstag erhält nach Vorstellungen des Gremiums ein ganz neues Gesicht. Denn die Rohrhofer Senioren werden in diesem Jahr erstmals nicht mehr am Sonntag, sondern nun am Samstag, 1. September, von 10 bis 14 Uhr auf Einladung der Gemeinde vom Verein bewirtet. Dazu wird der beliebte Alleinunterhalter Heinz Tippl den musikalischen Rahmen gestalten. Außerdem gibt es ein kleines Programm mit den Kerweborscht, vor allem aber mit den Jungen und Mädchen der Betreuungseinrichtungen, Kindergärten und Schulen. Bei der abendlichen Inthronisierung des Fischerkönigs bleibt es beim Alten – allerdings nun mit der Band „Live Style“, die für Niveau und Spielfreude bekannt ist.

Sonntags ist am Morgen ein Weißwurst-Frühschoppen mit einem Platzkonzert geplant. Derzeit hat das Komitee zwar schon einige Ideen für das auftretende Orchester, doch noch sei nichts spruchreif, sagt Kanehl. Nachmittags ist vor dem Festzelt ein Kinderflohmarkt geplant. Der Anglertreff mit dem Musiker Ronny Reck aus Karlsruhe ist für den Abend fest gebucht.

Der Montag des Fischerfestes in Rohrhof soll mit dem traditionellen Ochsenbackenessen beginnen, dann über einen Ballonflugwettbewerb für Kinder und ein Kinderkaraoke in den Rohrhofer Abend münden, bei dem örtliche Vereine die Bühne bevölkern sollen. Apropos Bühne: Die soll je nach Programm variabel gestaltet werden und so je nachdem auch mehr Tanzfläche bieten.

Die beliebte Tombola – einst Gründungsimpuls für die Stiftung „Bürger in Not“ – soll an allen Festtagen beibehalten bleiben und örtlichen Betreuungs- und Hilfsinstitutionen Geld in die Kassen bringen, verrät Kanehl. „Wir hoffen, mit diesem neuen Konzept wieder mehr Menschen zu unserem Volksfest begrüßen zu können – die weitere Zukunft dieser Großveranstaltung für junge und ältere Besucher liegt nun in deren Hand.“ Bild: Schwindtner

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 28.03.2018