Zum Jubiläum geht’s in den Olymp

Brühl.Ein göttliches Vergnügen soll die närrische Sitzung der „Kollerkrotten“ am Samstag, 22. Februar, ab 19.31 Uhr in der Festhalle bieten. Mit einem facettenreichen Programm wollen die Narren den Olymp des Humors erklimmen. Es gibt noch wenige Restkarten an der Abendkasse.

Es treten Narren auf, die schon in der Festhalle waren, und solche, für die das eine Premiere ist – Beispiele sind Hildegard Kreiselwiddisch alias Helga Kowohl, die „Dubbeglas-Brieder“ alias Olli Hermann und Willi Brausch sowie Fräulein Baumann alias Dr. Markus Weber. Für Schwung sorgen die Garden, Schautanzformationen und Tanzsolisten des Vereins. Wer dabei sein will, sollte sich beeilen. ras

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 22.02.2020