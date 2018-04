Anzeige

Als ich 2001 von meinem Opa mein erstes, klobiges Handy mit dem kleinen grauen Bildschirm zum Geburtstag bekam, war das das Nonplusultra. Eine SMS kostete noch 20 Pfennig, jede Minute war Gold wert und der Spaßfaktor auf drei Mini-Spiele begrenzt. Der Akku hielt eine Woche lang und mit dem mobilen Kommunikationsgerät fühlte ich mich als Zehnjähriger wie ein wahrer Abenteurer. Die digitale Revolution ist seitdem im Dauerlauf vorangeschritten, clevere Informatiker begannen vor rund zehn Jahren damit, Apps für unsere Smartphones zu programmieren. Die Alltagshelfer geben Restaurantempfehlungen und Wetterprognosen, suchen die passende Musik zur Stimmung oder verkürzen Wartezeiten durch Spiele jedweder Art. Wie hoch der Stellenwert der Apps in unserem Leben ist, merkte ich kürzlich auf dem Rückweg von einem Familientreffen in der Völklinger Hütte. Fünf Minuten nach Abfahrt verweigerte das Smartphone samt Navigations-App energiebedingt den Dienst. Weil Ladekabel an Tankstellen viel zu teuer sind, griff ich kurzerhand auf die analoge Methode der Wegfindung zurück. Mit dem Faltplan auf dem Schoß und dem Finger auf den Straßenlinien kam es schnell wieder – das Gefühl von Abenteuer.