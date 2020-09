Zutritt nur mit Eintrittskarte

Die Bücherei hat wieder geöffnet. Auch hier gelten die Corona-Regeln. © Sauer

Brühl.Die Gemeindebücherei hat seit Montag wieder normal montags, mittwochs und freitags von 10 Uhr bis 12 Uhr sowie von 14 Uhr bis 18 Uhr geöffnet, heißt es in einer Pressemitteilung. Damit nicht alle Benutzer am selben Tag die Medien zurückgeben, bitten die Verantwortlichen folgende Dinge vor und während des Bibliotheksbesuchs zu beachten.

Bevor Besucher in die Bibliothek gehen, schauen sie auf ihr Konto bezüglich der Leihfrist. Die Leihfristen sind zwischen Ende September und Mitte Oktober gelegt. Sollte die Leihfrist zwischen dem 5. und 9. Oktober liegen, bitten die Mitarbeiter der Bücherei die Besucher, erst in der zweiten Woche zu kommen. Bürger, deren Leihfrist noch später endet, geben ihre Bücher entsprechend in der dritten Woche ab. Das erleichtere die Rückgabe.

Maximal zehn Kunden gleichzeitig

Die Besucher werden außerdem auf die Mund-Nase-Maske hingewiesen. In der Bibliothek können maximal zehn Kunden gleichzeitig Medien ausleihen – geregelt ist diese Zahl mit Eintrittskarte. Auch Bibliotheksnutzer, die nichts ausgeliehen haben und trotzdem etwas ausleihen möchten, müssen zuerst zur Datenerfassung zur Rückgabe kommen.

Besucher müssen sich an den gekennzeichneten Laufwegen orientieren und bei erhöhtem Besucheraufkommen im Wartebereich im Vorraum der Bibliothek warten. Sie dürfen außerdem nicht im Türbereich stehen bleiben, da sie sonst das Besucherzählgerät verwirren. In der Gemeindebücherei können Nutzer zudem ab Herbst bargeldlos ihre Jahresgebühr bezahlen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 29.09.2020