Anzeige

Ein weiteres Projekt könne laut Spies jedoch schon sicher in diesem Jahr umgesetzt werden: Durch zwei Spenden von insgesamt 4000 Euro werde es dem Verein ermöglicht, im Bootshaus zwei Fenster in Richtung Rhein einzubauen. So könne man vom Gastraum direkt auf den Fluss schauen und bekomme in diesem Raum mehr Tageslicht.

Es folgten die Berichte der weiteren Vorstandsmitglieder. Nachdem von Schriftführerin Yvonne De Silva das Protokoll der vorangegangenen Generalversammlung verlesen worden war, informierte Kassenwartin Christl Fritz über den Vermögenshaushalt.

Insgesamt 19 795 Kilometer

Wanderwart Kurt Weber berichtete, dass im Vergleich zum Vorjahr die gefahrenen Vereinsstrecken leicht auf sehr gute 19 795 Kilometer gesteigert worden seien. Frauenwartin Gudrun Gredel erinnerte an zahlreiche Veranstaltungen und Ausflüge der Frauen. Hallenwart Kurt Ding erläuterte die durchgeführten Arbeiten im Bootshaus und auf dem Gelände. Seit Beginn des Jahres wurde das Bootshaus bereits zweimal überschwemmt. Die aufwendigen Aufräum- und Reinigungsarbeiten seien durch die vielen fleißigen Helfer rasch erfolgt.

Energiesparen im Bootshaus

Er dankte den zahlreichen Mitgliedern, die ihn aktiv und durch Sachspenden unterstützen. So wurde beispielsweise fast die gesamte Beleuchtung im Bootshaus auf energiesparende LEDs umgestellt.

Werner Filsinger übernahm das Vortragen des Berichts der Kassenprüfer Lothar Ertl und Stefan Faude, die eine vorbildliche Kassenführung durch Christl Fritz bestätigten. Die Entlastung des Vorstands wurde einstimmig vorgenommen. ms

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 24.03.2018