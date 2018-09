Zwei Feiern für die neuen Abc-Schützen

Brühl.Die Erstklässler der beiden Grundschulen werden am Samstag, 15. September, von ihren Lehrern willkommen geheißen.

Die Einschulungsfeier in der Jahnschule beginnt für die rund 30 Jungen und Mädchen am Samstag um 8.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Schutzengelkirche. Anschließend geht es zur fröhlichen Feier in die Sporthalle der Grundschule.

Die Erstklässler der Schillerschule mit der Außenstelle in Rohrhof können am Samstag, 15. September, noch ein wenig länger schlafen. Ihr ökumenischer Gottesdienst beginnt um 9.30 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum. Danach werden die knapp 50 Kinder ab 10.30 Uhr in der Sporthalle begrüßt. ras

