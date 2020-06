Von Ralf Strauch

Brühl. Die Menschen im westafrikanischen Burkina Faso sehen sich mit in einer rapide wachsenden humanitären Krise konfrontiert. Mehr als 800 000 Menschen wurden nach Angaben der UNO aufgrund von ansteigender Gewalt vertrieben, das Gesundheitssystem liegt vielerorts in Trümmern, urteilt die Aktion „Ärzte ohne Grenzen“ in einer Erklärung.

„Die Situation wird sich

...