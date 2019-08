Zwei schwarzblaue Gesellen

Brühl.„Was dem einen sin Uhl, ist dem anderen sin Nachtigall“, heißt es im Volksmund. Und diesen tierischen Gegensatz – der sich bei den beiden Vögel vorrangig auf den Gesang bezieht – kann man im Bereich der Fauna durchaus fortführen. Denn nicht alle seltenen Arten sind bei den Menschen gleichermaßen beliebt.

So schwärmt unser Leser Jürgen Füseler vom herrlichen Erscheinungsbild der Holzbienen in seinem Garten und schickte uns begeistert Aufnahmen zu, die diese schwarzen Giganten auf den Artischockenblüten in seinem Garten zeigen. Andere, insbesondere Holzhausbesitzer, können auf dieses Insekt aber durchaus verzichten. Dabei ist es schon eine Rarität. Die großen Brummer mit ihrem blauschwarzen Körper und den blauschimmernden Flügeln sind eigentlich in Südeuropa heimisch. In Deutschland waren sie bis in die 1980er Jahre nur aus der Oberrheinebene bekannt.

Manchmal kann die Blaue Holzbiene auch zum Problemfall werden, da sie gelegentlich in altem Fachwerk oder ähnlichem Bauholz die Kinderstube für ihre Larven einrichtet, wenn es alt, unbehandelt oder sogar verwittert ist. Holz, das mit Lasuren oder Lack gestrichen ist, wird allerdings nicht über die teilweise fingerdicken Gänge besiedelt.

Und auch Stefan Woitalla hat ein Foto eines Tiers gemacht, das durchaus polarisiert. Die Aufnahme, die uns seine Schwester Sabine Walter zuschickte, zeigt einen Kormoran, der bei Rohrhof über die Seen fliegt.

Einst war der schwarze Vogel fast vollständig verschwunden, doch nach umfangreichen Schutzmaßnahmen siedelt er wieder in der Region. Inzwischen derart häufig, dass Angler, die in ihm einen Nahrungskonkurrenten sehen, ihn lieber wieder ganz weit weg wünschen. ras

