Zwei Wechsel in der CDU-Fraktion sind beschlossen

Brühl.Der Weg für ihren Abschied aus dem Gemeinderat ist geebnet. In ihrer jüngsten Sitzung erkannten die übrigen kommunalen Bürgervertreter die Argumentation von Dr. Eva Gredel und Christian Mildenberger an, sich aus dem politischen Ehrenamt zurückziehen zu wollen.

Beide CDU-Ratsmitglieder hatten im Vorfeld der Sitzung, wie Bürgermeister Dr. Ralf Göck erklärte, berufliche Gründe für ihren Rückzug angeführt (wir berichteten).

Gredel hat im Juli einen Ruf an die Universität Duisburg-Essen erhalten, wo sie zum Wintersemester als Professorin für Germanistische Linguistik vielfältige Aufgaben in Forschung und Lehre auf nationaler wie internationaler Ebene wahrnehmen und sich an Drittmittelinitiativen zum Aufbau der Forschungsplattform „Bildung in der digitalen Welt“ beteiligen will.

Ihre Aufgabe sei geprägt von Vorträgen auf Fachkongressen und der Teilnahme an internationalen Konferenzen, was eine hohe Reisetätigkeit erfordere. Sie könne deshalb nach 16 Jahren ihr Amt nicht mehr mit der gebotenen Regelmäßigkeit ausführen.

Christian Mildenberger zog es bereits vor einem Jahr beruflich nach Nordrhein-Westfalen, wo er als Geschäftsführer des Landesverbands Erneuerbare Energien aktiv an der Verwirklichung der Energiewende mitarbeitet. Seit Juni ist er auch Geschäftsführer bei LEE NRW, die den Roll-out der bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung bei Windenergieanlagen in diesem Bundesland organisiert.

Beide Argumentationen akzeptierte der Rat als wichtige Gründe für ein Ausscheiden. Die Verabschiedung der beiden CDU-Mitglieder wird in der nächsten Ratssitzung stattfinden. Dann werden wohl auch die designierten neuen Räte Wolfgang Reffert und Thomas Gaisbauer verpflichtet. ras/ Bilder: strauch

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 24.09.2020