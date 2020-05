Zwischen impressionistischer Kunst und Wirklichkeit

Brühl.Wenn unsere Leserin Gudrun Monshausen auf ihren Touren zwischen Brühl und Rohrhof unterwegs ist, erfreut sie sich derzeit an den Feldern und Wiesen in den Sprauwaldäckern, auf denen die roten Mohnblüten leuchten. „Der Anblick erinnert mich an das Gemälde ,Mohnblumenfeld’ von Vincent van Gogh, das ich im Städel in Frankfurt im vergangenen Jahr gesehen habe“, berichtet sie uns. Und tatsächlich sind die Ähnlichkeiten frappierend zwischen Monshausens Kurpfalz- und van Goghs Provence-Impressionen.

Anfang Mai 1889, viereinhalb Monate nach seinem schweren Zusammenbruch, begab sich der Maler in die Heilanstalt im provenzalischen Saint-Rémy. Als ihm Anfang Juni der Aufenthalt außerhalb der Anstaltsmauern erlaubt wurde, wählte er ein blühendes Mohnfeld zu einem seiner ersten Motive. Aber er war nicht der erste Maler, der vom Zauber dieser vergänglichen Blütenpracht – geschnitten überlebt sie in der Vase nur einige wenige Momente – verzaubert war.

Claude Monet präsentiert ein Mohnfeld bei Argenteuil unter dem Namen „Coquelicots“ 1874 anlässlich der ersten Ausstellung der Impressionisten im ehemaligen Atelier des Fotografen Nadar. Dieses Gemälde ist heute eines seiner berühmtesten. Es stellt die vibrierende Stimmung eines Spaziergangs durch die Felder im Sommer dar. Der Maler löst darin die Konturen auf, die Mohnblumen sind Ausgangspunkt seiner rhythmischen Farbgebung. Die übermäßig großen Flecken im Vordergrund machen deutlich, wie wichtig ihm der visuelle Eindruck ist. Dies ist der entscheidende Schritt zur Abstraktion. Doch nicht nur in Frankreich, auch in Deutschland eroberte diese farbenfrohe Ackerblume die Leinwände. Die meiste Zeit seines Lebens hielt sich der Maler Karl Hagemeister in der Landschaft um Werder auf und fing dieses typische Landschaftsdetail 1910 in Bewegung ein. Seine enge Naturverbundenheit zeigt sich auch darin, dass er zu allen Jahreszeiten direkt in der Landschaft malte und zeichnete. Eines seiner Bilder von Mohn ist ein Beispiel für die zarte Nuancierung in feinen Abstufungen und Zwischentönen, mit denen Hagemeister die Transparenz von Luft und Licht zu erfassen versuchte – er malte in dieser Phase zartrosa Klatschmohn, wurde aber nach und nach immer farbintensiver.

In Großbritannien gelten die Mohnblumen als Symbolxy der Mahnung – sie sollen an den Mohn auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkrieges erinnern. Und für Gudrun Monshausen ist der Anblick der Wiesen bei Rohrhof nur eines : „Einfach nur schön!“ ras

