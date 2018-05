Anzeige

Eppelheim.Auf von der Polizei noch nicht geklärte Art haben sich in der Nacht zum Mittwoch unbekannte Täter Zugang zu einer Gaststätte in der Hauptstraße verschafft. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, brachen sie im Innern des Lokals einen Geldspielautomaten auf. Den bisherigen Ermittlungen zufolge erbeuteten sie dabei Bargeld in Höhe von fast 1000 Euro. Weitere Gegenstände wurden offenbar aus der Gaststätte nicht gestohlen, die Ermittlungen der Polizei dauern jedoch noch an.

Die Tat ereignete sich etwa gegen 2.40 Uhr. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Eppelheim, Telefon 06221/766377, zu melden. pol