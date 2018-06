Anzeige

Eppelheim.Bei einem Verkehrsunfall wurde eine 13-jährige Radfahrerin am Mittwochabend leicht verletzt. Der Unfallverursacher flüchtete, nachdem er sich kurz nach ihrem Wohlbefinden erkundigt hatte.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, war der Mann mit seinem schwarzen Renault Twingo gegen 20.40 Uhr in der Straße „Am Sportplatz“ unterwegs. An der Einmündung zum Lerchenweg übersah er die 13-Jährige mit ihrem Fahrrad und stieß mit ihr zusammen. Diese stürzte daraufhin und zog sich leichte Verletzungen am Knöchel und am Knie zu. Der Verursacher hielt kurz an, erkundigte sich nach dem Zustand der Jugendlichen und fuhr anschließend einfach davon. Die 13-Jährige suchte zusammen mit ihrer Mutter zur Behandlung ein Krankenhaus auf.

Der Unfall soll von einem älteren Mann beobachtet worden sein, der nahe der Kreuzung gerade ein Plakat aufhängte. Dieser sowie weitere Zeugen sollen sich unter Telefon 0621/1 74 41 40 beim Verkehrskommissariat Heidelberg melden. pol