160 Lichterketten erstrahlen

Eppelheim.Neuen Glanz in die Stadt bringt der Weihnachtsschmuck am Wasserturm. Erstmalig wurde das Wahrzeichen mit Lichterketten geschmückt. Die 160 Lichterketten mussten am oberen Turmabschnitt in 30 Metern Höhe unterhalb des Wasserbehälters an einem doppelt abgesicherten Stahlseil befestigt und zur Stromversorgung mit dem Hauptmodul verbunden werden.

Drei Mitarbeiter der Eppelheimer Schlosserei König übernahmen unter Einsatz von zwei Hubsteigern die Arbeiten in luftiger Höhe, die rund einen Arbeitstag in Anspruch nahmen. Gearbeitet wurde in zwei Arbeitsschritten. Zuerst wurden unter dem Wasserbehälter des Turms die beiden doppelt abgesicherten Stahlseile befestigt und der Stromanschluss für die Lichterketten platziert. Dann wurden nacheinander vier, acht und zwölf Meter lange Lichterketten rund um den Turm am Stahlseil festgemacht und am Strom angeschlossen. Im zweiten Schritt wurde auf einer Höhe von etwa 20 Metern ein verstärktes Seil zur Befestigung der herunterhängenden Lichterketten um den Turm gespannt, damit diese bei Wind nicht umher wehen und sich verheddern.

Bürgermeisterin Patricia Rebmann ist es ein Anliegen, die Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt jedes Jahr Stück für Stück zu erweitern. Der Gemeinderat unterstützt das Vorhaben und hat im Haushalt Finanzmittel eingeplant. Für die Herrnhuter Sterne entlang der Hauptstraße konnte die Bürgermeisterin in den Vorjahren einen Sponsor gewinnen.

„In diesem Jahr Stand das Projekt Wasserturm an“, konnte man von Stadtsprecher Christoph Horsch erfahren. „Die erste Installation war für uns nun ein etwas größerer und zeitaufwendigerer Akt, da wir etwas Neues ausprobieren und Erfahrung sammeln mussten. Schließlich hat der Schutz des denkmalgeschützten Wasserturmes oberste Priorität“, betonte er. Damit das Wahrzeichen erstrahlen kann, brauchte es eine Genehmigung des Amtes für Denkmalschutz des Rhein-Neckar-Kreises. „Es wurde uns mitgeteilt, dass wir unter bestimmten Voraussetzungen eine Beleuchtung installieren dürfen. Allerdings durfte nichts gebohrt und nichts ans Mauerwerk geklebt werden. Daher haben wir uns für die Konstruktion mit dem Stahlseil entschieden.“

Bis ins neue Jahr

In den nächsten Jahren wird die Beleuchtung des Wasserturms um einiges einfacher sein, da es dann nur noch um die Aufhängung der Lichterketten geht. Der Wasserturm mit dem Lichterschmuck und der Weihnachtsglanz in der Stadt werden die Bevölkerung bis ins neue Jahr erfreuen. Erst nach dem 6. Januar wird die Beleuchtung abgebaut. sge

