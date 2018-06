Anzeige

Eppelheim.Ein Mann bedrohte am frühen Freitagmorgen einen 17-Jährigen. Der junge Mann stand kurz vor zwei Uhr vor einem Anwesen in der Hauptstraße, als plötzlich ein unbekannter Mann schreiend auf ihn zulief und ihm drohte, ihn abzustechen. Dabei hielt er ein Messer in der Hand. Auf Zureden konnte der 17-Jährige den Unbekannten von weiterem abhalten, woraufhin sich dieser in Richtung Rathaus entfernte und bis zum Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort war.

Als der Unbekannte wenig später wieder vor dem Anwesen erschien, verständigte der Geschädigte sofort die Polizei. Durch die Beamten konnte der 28-Jährige nahe des Tatorts festgenommen werden. Am Schlüsselbund hatte er ein Klappmesser in Schlüsselform bei sich. Er verhielt sich aufbrausend und unkooperativ und bedrohte die anwesenden Beamten. Er wurde zum Polizeirevier Heidelberg-Süd gebracht, wo ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen einen Wert von über 1,6 Promille. Der 28-Jährige musste die Nacht in der Zelle verbringen. Gegen ihn wird wegen Bedrohung ermittelt. pol