18-jähriger Dealer festgenommen

Eppelheim.Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Süd ist es am Samstagmittag gegen 14 Uhr gelungen, einen polizeibekannten 18-jährigen Drogendealer auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Grenzhöfer Straße festzunehmen. Der junge Mann war zuvor beobachtet worden, wie er auf dem Parkplatz illegale Verkaufsgeschäfte durchgeführt hatte, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.

Als der 18-Jährige die Polizei erkannte, versuchte er zu flüchten, konnte aber durch die Beamten eingeholt werden. Der Mann hatte mehrere Plomben mit Marihuana bei sich. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurden die Beamten erneut fündig. Dort waren weitere Marihuanaplomben, Amphetamin sowie über 700 Euro Dealgeld. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln, heißt es abschließend in der Mitteilung. pol

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 17.06.2020