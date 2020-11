21 Stunden geöffnet

Eppelheim.Die für Mitte November geplante Veranstaltung mit dem Autor Salim Alafenisch in der Stadtbibliothek ist aufgrund der aktuellen Einschränkungen im öffentlichen Leben abgesagt.

Doch die Bibliothek bleibt weiterhin 21 Stunden pro Woche für ihre Nutzer geöffnet, heißt es in einer Pressemitteilung. Da das Team vorerst allerdings in fest eingeteilten Schichten arbeiten wird, um Kontakte zu reduzieren, bedeutet das eine Anpassung der Öffnungszeiten.

Die Stadtbibliothek bietet daher bis auf Weiteres die folgenden geänderten Öffnungszeiten an: montags von 10 bis 16 Uhr, mittwochs von 12 bis 18 Uhr, freitags von 10 bis 16 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr. Dienstags und donnerstags ist geschlossen. Die Nutzer werden darauf hingewiesen, dass die Bibliothek, aufgrund der aktuellen Vorgaben, was Hygienemaßnahmen und Schutz für alle angeht, ihre Angebote und Leistungen nicht im vollen Umfang gewähren kann.

Zehn Personen gleichzeitig

Bei der Nutzung der Bibliothek sowie bei der Ausleihe und Rückgabe von Medien ist daher weiterhin Folgendes zu beachten: Nur zehn Personen dürfen sich gleichzeitig in der Bibliothek aufhalten, das Gebäude ist in Hinblick auf die Reduzierung von Kontakten nicht in Gruppen zu betreten, der Ein- und Ausgang erfolgt über den regulären Eingang der Bibliothek, das Bibliothekspersonal regelt den Einlass und weist auf die Zutritts- und Hygienehinweise vor Ort hin. Um lange Wartezeiten zu vermeiden, kann man keine Zeitung vor Ort lesen oder sich hinsetzen (Zeitschriften können entliehen werden). Beim Betreten und Aufenthalt ist das Tragen einer Mund-Nase-Maske und die Desinfektion der Hände (Gelegenheit vor Ort vorhanden) Pflicht! Es gibt Abstandsmarkierungen in der Bibliothek, die zu beachten sind.

Das Team ist auch unter Telefon 06221/76 62 90 oder per E-Mail an stadtbibliothek@eppelheim.de zu erreichen, um beispielsweise Leihfristen zu verlängern. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 11.11.2020