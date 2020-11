22 Schüler der Humboldt-Realschule in Eppelheim in Quarantäne

Eppelheim/Plankstadt.Immer noch wird die Öffnung der Schulen im Land diskutiert. Es gilt, Infektionsschutz gegen Bildung und Betreuung abzuwiegen. Am Mittwoch wurde nun ein weiterer Fall in unserem Verbreitungsgebiet bekannt: In der Humboldt-Realschule wurde am Dienstag in einer fünften Klasse ein Kind positiv auf das Coronavirus getestet.

Die gesamte Klasse, 22 Schülerinnen und Schüler, sind seit Mittwoch in einer durch das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises angeordneten häuslichen Quarantäne, wie der städtische Pressesprecher Christoph Horsch mitteilt. Die unterrichtenden Lehrer in dieser Klasse gelten als Kontaktperson der Kategorie 2 und haben daher keine Anordnung des Gesundheitsamtes erhalten.

Die Quarantänepflicht für die Schulklasse gilt bis kommende Woche, für diese Zeit hat die Schule den Schülerinnen und Schülern Aufgaben für zu Hause ausgegeben. Andere Klassen sind nicht betroffen und der Schulbetrieb kann weitergeführt werden, heißt es seitens der Stadt.

Richtlinien fürs Hygienekonzept

Bereits am Dienstag war bekanntgeworden, dass es auch an der Humboldtschule in Plankstadt einen positiven Corona-Fall gibt. Dort sind 41 Schüler und drei Erwachsene in Quarantäne und werden nun getestet. „Kontaktpersonen der Kategorie 1 werden in der Regel am fünften bis siebten Tag nach dem letzten Kontakt zum bestätigten Fall, bei Symptomen gegebenenfalls auch schon früher, getestet“, teilt dazu Ralph Adameit, stellvertretender Pressesprecher des Landratsamts Rhein-Neckar, mit.

Für das Hygienekonzept an Schulen gibt es Richtlinien aus dem Kultusministerium, die dann von jeder Schule individuell angepasst werden. Unter anderem dürfen sich die Jahrgänge untereinander nicht mischen und es wird regelmäßig gelüftet. An Grundschulen gibt es derzeit keine Maskenpflicht für die Schüler, an weiterführenden Schulen müssen die Schüler hingegen auch im Unterricht eine Mund-Nase-Bedeckung tragen.

