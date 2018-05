Anzeige

Eppelheim.Der Gemeinderat genehmigte einstimmig eine überplanmäßige Ausgabe für die Kindergarten- und Krippenbetreuung an den Verein Postillion in Höhe von knapp 243 000 Euro. Der Postillion hat im Oktober des vergangenen Jahres seine neue Einrichtung in der Justus-von-Liebig-Straße in Betrieb genommen. Der Neubau beherbergt drei Kindergartentages- und drei Krippengruppen für insgesamt 90 Kinder.

Im März legte der Postillion die Betriebskostenabrechnung für das vergangene Jahr für sämtliche in seiner Verantwortung stehenden Betreuungsformate in Eppelheim vor. Dabei wurde festgestellt, dass die Abschlagszahlungen für die Kindergartenbetreuung trotz Inbetriebnahme der neuen größeren Einrichtung nicht angeglichen worden waren, obwohl die Mittel hierfür im letzten Haushaltsplan eingestellt waren. Die Auszahlung muss nun nachgeholt werden.

Sie beträgt für die Krippe rund 166 000 Euro und für den Kindergarten knapp 65 000 Euro. Hinzu kommt eine Nachzahlung für 2016 in Höhe von 11 500 Euro, so dass der Gemeinderat über die überplanmäßige Ausgabe in Höhe von rund 243 000 Euro zu beraten hatte.