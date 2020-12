2600 Tonnen CO2 gespart

Eppelheim.Capri-Sun Deutschland wird mit dem Lean & Green 1st Star ausgezeichnet. Damit würdigt GS1 Germany, Dienstleister für Prozessoptimierung und Standards, das Unternehmen für seine erfolgreiche Reduktion von CO2-Emissionen, heißt es in einer Pressemitteilung. Capri-Sun hat in Lager und Logistik mehr als ein Drittel seiner CO2-Emissionen eingespart.

Innerhalb von fünf Jahren hat das Unternehmen die für die Auszeichnung erforderliche CO2-Reduktion von mindestens 20 Prozent deutlich übertroffen: 34,24 Prozent – das sind mehr als 2600 Tonnen CO2 – hat das Unternehmen in Lagerhaltung und Transport eingespart.

Dreh- und Angelpunkt der Maßnahmen ist das zentrale Hochregallager in Eppelheim, das 2015 in Betrieb ging. Damit konnte Capri-Sun die Warenströme zentralisieren und sukzessive auf fünf extern betriebene Außenlager und eines seiner zwei Regionallager verzichten. Dadurch entfällt das Transportaufkommen zwischen den Lagerstandorten und damit einhergehende Emissionen. „Ebenfalls positiv schlagen die Bauweise und Ausstattung zu Buche: Heizen mit Restwärme und LED-Beleuchtungen erübrigen den Bedarf an Erdgas und senken den Stromverbrauch deutlich“, erklärt Christian Kral, Managing Director Capri-Sun.

Die Initiative „Lean & Green“ zeichnet teilnehmende Unternehmen für ihren Erfolg bei der Reduzierung ihres CO2-Ausstoßes in Lager- und Logistikprozessen aus. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 10.12.2020