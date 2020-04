360 Schüler erwartet

Eppelheim.Die Schulen in der Stadt nehmen ab Montag, 4. Mai den Schulbetrieb schrittweise und stark eingeschränkt wieder auf. Begonnen wird mit den Schülerinnen und Schülern aller Schulen, bei denen in diesem oder im nächsten Jahr Abschlussprüfungen anstehen. In Eppelheim werden somit rund 360 Schüler wieder in der Schule unterrichtet.

In Zusammenarbeit mit den Schulleitungen und dem ÖPP-Partner, der Firma b.i.g., bereitet sich die Stadtverwaltung auf die Wiederaufnahme des Schulbetriebs vor, heißt es in einer Pressemitteilung.

Hierbei werde streng darauf geachtet, die vorgeschriebenen Hygienehinweise des Kultusministeriums einzuhalten.

Falls Alltagsmasken vergessen werden, stellt die Schule im Rahmen ihrer Möglichkeiten Einmalmundschutz zur Verfügung.

In den Klassenzimmern wird zusätzlich Flüssigseife zur Verfügung gestellt.

Anpassung der Reinigungspläne (zusätzliche Reinigungen der Türklinken und der Treppengeländer mit Flächendesinfektionsmittel)

Die Belegung der Klassenzimmer wird nach der neuen maximalen Belegungsregel angepasst.

Die Schulsekretariate erhalten einen Spuckschutz.

Verpflegungsdienst prüfen

Ob ein Verpflegungsdienst (Bringdienst) für die Schulen eingerichtet wird, wird gerade von den Schulleitern geprüft. Neben diesen Maßnahmen, die gemeinsam durch die Schulen, den ÖPP-Partner und die Stadtverwaltung umgesetzt werden, organisieren die Schulen unter diesen erschwerten Bedingungen einen eingeschränkten Betrieb.

Trotzdem seien alle zuversichtlich, den Schülerinnen und Schülern, den Lehrerinnen und Lehrern, den Schulsekretärinnen und den Mitarbeitern des ÖPP-Partners einen bestmöglichen Infektionsschutz bieten zu können, so die Mitteilung abschließend. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 27.04.2020