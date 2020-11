40 Kinder in Quarantäne

Eppelheim.Im Kindergarten Friedrich-Fröbel in der Otto-Hahn-Straße wurde am vergangenen Wochenende ein Kind positiv auf das Corona-virus getestet. Das teilen Stadt und evangelische Kirche als Trägerin der Einrichtung in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

Aus diesem Grund müssen zwei Kindergartengruppen vorübergehend geschlossen werden. Betroffen sind 40 Kinder und deren Betreuerinnen (acht Personen). Alle Kinder und Betreuerinnen, die als Kontaktpersonen Kategorie 1 zählen, befinden sich in häuslicher Quarantäne und werden getestet. Sollten die Testungen negativ ausfallen, kann eventuell die Betreuung zeitnah wieder aufgenommen werden. Diese Entscheidung liegt allerdings dann beim Gesundheitsamt des Rheines-Neckar-Kreises, so die Mitteilung.

