58 Lehrer unterrichten 520 Kinder

Eppelheim.Die Friedrich-Ebert-Gemeinschaftsschule wird 50 Jahre und feiert dieses Jubiläum am Freitag, 28. Juni, von 14 bis 17 Uhr mit einem Schulfest. Es gibt ein abwechslungsreiches Programm, Musik mit der Lehrerband, verschiedene Aufführungen und eine interessante Talkrunde. Der Förderverein und die Themenkurse der Schule präsentieren sich.

Als vor mehr als 50 Jahren der Spatenstich für den Bau der Friedrich-Ebert-Schule erfolgte, wurde der Grundstein für das Eppelheimer Schulzentrum gelegt. Kindern und Erwachsenen Wissen und Bildung zu vermitteln, war damals Konsens im Gemeinderat. Man entschloss sich, eine Grund- und Hauptschule „auf der grünen Wiese“ im Süden der Gemeinde, an der Richard-Wagner-Straße, zu bauen. Der Spatenstich erfolgte unter Anteilnahme der „halben Gemeinde“ im Oktober 1966.

Wegweisend für Entwicklung

Als dann am 9. Mai 1969 die Friedrich-Ebert-Schule als erste Schule im neuen Schulzentrum im Süden der Stadt eingeweiht wurde, war dies wegweisend für die spätere Entwicklung Eppelheims zur Schulstadt.

In ihrem ersten Schuljahr startete die Grund- und Hauptschule bereits zweizügig. 2003 wurde der Hauptschulbereich um eine Werkrealschule erweitert. 2007 begannen in der Schule umfangreiche Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des ÖPP-Projektes. Die Schule wurde in ihrer Ausstattung in schnellstmöglicher Zeit auf den neuesten Stand gebracht. 2014 aus der Grund- und Hauptschule mit Werkrealschule nach den dafür notwendigen Umbaumaßnahmen eine moderne Gemeinschaftsschule. Heute unterrichten in der „Fesch“ 58 Lehrer die 23 Klassen mit 520 Schülern. sge

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 28.06.2019