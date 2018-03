Anzeige

Eppelheim.Nach über einem halben Jahr Pause trifft sich der Gesprächskreis „Kaum zu glauben“ wieder. Einmal monatlich, jeweils an einem Mittwoch von 20 bis circa 21.45 Uhr, treffen sich die Teilnehmer im Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde in der Hauptstraße 56. Ausgehend von einem biblischen Text wollen die Teilnehmer miteinander ins Gespräch kommen, heißt es dazu in einer Pressemitteilung der evangelischen Gemeinde.

Erwartet wird ein Interesse an Fragen des Glaubens und Toleranz gegenüber anderen Meinungen. Die Teilnehmer begeben sich gemeinsam im Hören und Fragen auf einen Weg und staunen dabei immer wieder über das, was sie in der Bibel lesen und von anderen Menschen hören.

Wer sich in aller Offenheit mit auf den Weg machen möchte, ist zum Gesprächskreis „Kaum zu glauben“ eingeladen. Die nächsten geplanten Termine sind 7. März, 11. April, 9. Mai, 13. Juni und 25. Juli. Bei Fragen hilft Pfarrer Detlev Schilling unter Telefon 06221/760028 weiter. zg