Eppelheim.„Fortuna hatte es mit mir gut gemeint, als sie mir einen Würzburger Antiquariatskatalog in die Hände spielte, in dem ich einen Titel fand, der mich mit magischer Gewalt anzog: Carmina Burana“, schrieb Carl Orff in seinen Erinnerungen über die Entdeckung der Benediktbeurer Handschrift, die Grundlage seines bekanntesten Werkes wurde. Wer Orffs „Carmina Burana“ einmal gehört hat, den lässt dieses meisterliche Werk nicht mehr los – vor allem, wenn es in so ergreifender Weise dargeboten wird, wie von den Chören des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums (DBG) in der Christkönig-Kirche.

Es war ein überwältigendes Konzert mit 100 Chorsängern und 1000 begeisterten Zuhörern, das in dieser Form nicht zum ersten Mal stattfand. Mit der Aufführung dieses zeitlos populären Werks von Carl Orff setzten vor ziemlich genau 20 Jahren der damals neu gegründete gemischte Chor des Gymnasiums mit Schülern, Eltern, Ehemaligen und Lehrkräften sowie die damals von Musikpädagoge Ralf Schnitzer an der Schule installierten Gesangsklassen in der Christkönig-Kirche ein Ausrufezeichen. Die zweite Aufführung vor zehn Jahren, ebenfalls unter Schnitzers Leitung, markierte an gleicher Stelle die Verabschiedung des damals scheidenden Schulleiters Armin Becker, der selber aktiv im Chor mitwirkte.

Wieder ein Abschied

Und wie das unentwegt sich drehende Rad der Fortuna als Ur-Symbol des Orffschen Werks zu sehen ist, so war jetzt auch diese dritte Aufführung der Carmina Burana als Symbol für die stetige Weiterentwicklung der musikalischen Arbeit und der immer wieder von neuem aufstrebenden, kreativen Energie am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium zu verstehen. Wieder war für das Konzert eine Schulleiterverabschiedung der Anlass, nämlich die des amtierenden Schulleiters Bernhard Fellhauer.