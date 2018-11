Ab sofort steht die Lebensfreude an erster Stelle

Eppelheim.Ab sofort grüßen sich Mann und Frau in Eppelheim mit „Helau“. Denn seit gestern sind die Narren an der Macht. Fünf Aufgaben mussten Ehrenkonsule, Elferräte und Garden des Eppelheimer Carnevalclubs (ECC) bewältigen, ehe sie den Rathausschlüssel in den Händen halten konnten.

„Wer ins Rathaus will, braucht Durchhaltevermögen.“ Diese Feststellung schickte Bürgermeisterin Patricia Rebmann beim Rathaussturm vorweg. Sie wollte ihren Amtssitz verteidigen und den Narren die Eroberung nicht zu leicht machen. An ihrer Seite wusste die Rathauschefin Stadträte und Mitarbeiter. Zudem hatte sie sich fünf lustige Aufgaben für die Rathausstürmer überlegt. Das Spektakel hatte so viele Zuschauer wie noch nie.

Bis der Stadtschlüssel endlich erobert war, gab es viel zu lachen. Der Rathausschlüssel versteckte sich letztendlich in einem Luftballonbad im Bürgersaal. Die Aktion war für die Schlüsselsucher eine schweißtreibende Angelegenheit. Als das gesuchte Objekt endlich zum Vorschein kam, verkündete Patricia Rebmann ohne zu zögern ihre Kapitulation und hisste später zusammen mit dem ECC die Narrenfahne am Rathaus. Sitzungspräsident Jens Schneider machte deutlich: „Ab heute weht hier ein anderer Wind!“ Auch der Rathauschefin werde man ganz genau beim Arbeiten auf die Finger schauen, versicherte er augenzwinkernd.

Etwas Besonderes ausgedacht

In der Amtszeit des ECC werde Spaß, Toleranz und Lebensfreude an erster Stelle stehen. Er freute sich, dass während der Regentschaft des ECC die neue Brücke eingeweiht wird und bald wieder die Straßenbahn zwischen Eppelheim und Heidelberg verkehrt. „Ihr Leut, was ä Glick: bald is unser Bembl widda zurick!“ Die Karnevalisten haben sich für dieses Ereignis etwas Besonderes ausgedacht. Schneider verriet zum jetzigen Zeitpunkt nur so viel: „Als Dank für unsere neue Brücke und den Straßenbahnverkehr setzen wir eine neue Veranstaltung an. Zum ersten Mal findet Fasnacht dort statt, wo man sie noch nie in Eppele gesehen hat.“

