Achtes Gebot ist brandaktuell

Eppelheim.Sehr gut besucht zeigte sich die Weihnachtsfeier des CDU-Stadtverbandes im katholischen Gemeindezentrum. Auf das gemütliche Beisammensein und eine stimmungsvolle Atmosphäre legt Stadtverbandsvorsitzender Volker Wiegand großen Wert. Sehr bedauert wurde, dass der Bundestagsabgeordnete Dr. Karl A. Lamers nicht mitfeiern konnte. Er war aufgrund vieler Sitzungstermine in Berlin unabkömmlich. Daher hatte der Wahlkreisabgeordnete einen Brief geschickt. Die Ehrungsliste, die Volker Wiegand dabeihatte, war lang.

Um für Weihnachtsstimmung und Unterhaltung zu sorgen, hatte Vorstandsmitglied Evelin Ruck eine moderne Fassung der Weihnachtsgeschichte mitgebracht und damit die Lacher auf ihrer Seite. Volker Wiegand hatte zum Nachdenken anregende Worte von Dr. Peter Kottlorz, Leiter der Katholischen Rundfunkarbeit des SWR, dabei. Unter der Überschrift „Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht“ ging es um US-Präsident Donald Trump, der, laut Angaben der Zeitung „Washington Post“, seit seinem Amtsantritt 2017 schon über 10 000 Mal öffentlich gelogen haben soll.

Wiegand erinnerte an die Bibel und das achte Gebot: „Du sollst kein falsches Zeugnis geben.“ Das fast 3000 Jahre alte Gebot sei heute und gerade in der Politik ganz aktuell. „Denn wer öffentlich lügt, Fakten verdreht und leugnet wie Trump, vergiftet die öffentliche Kultur. Und zwar nicht nur die Amerikas“, machte der CDU-Vorsitzende deutlich. Auch in Deutschland gebe es derzeit Politiker, die es mit der Wahrheit nicht so genau nehmen. Wiegand mahnte an, aus der Geschichte zu lernen. Lügen in der Politik seien kein Kavaliersdelikt. „Wer nachweislich öffentlich lügt, hat in politischen Ämtern nichts zu suchen, denn solche Menschen haben nicht das Wohl des Volkes vor Augen“, so Wiegand. sge

