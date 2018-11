Achtung, Verwarnung!

Eppelheim.Mit Beginn der Testfahrten der Straßenbahn fallen die Kurzzeitparkplätze gegenüber dem Wasserturmplatz in der Hauptstraße weg. Das teilt die Verwaltung mit. Die Bauarbeiten mit allen Teilabschnitten an der Brücke und in der Hauptstraße sind fast abgeschlossen. Die Straßenbahn wird ab dem heutigen Montag mit Testfahrten beginnen. Ab Sonntag, 9. Dezember, wird die Straßenbahnlinie im regulären Betrieb wieder durch Eppelheim fahren.

Der Gleiskörper darf schon während der Testfahrten von den Autos nicht mehr befahren werden. Ab diesem Zeitpunkt besteht in der Hauptstraße auch wieder ein eingeschränktes Haltverbot. Künftig fallen daher die sechs Kurzzeitparkplätze in der Hauptstraße gegenüber dem Wasserturmplatz weg. Die Stadtverwaltung bittet, das eingeschränkte Haltverbot zu beachten, da Falschparker künftig gebührenpflichtig verwarnt werden.

Hinter der Kirche

Parkmöglichkeiten gibt es hinter der evangelischen Kirche sowie hinter dem katholischen Gemeindezentrum. Die Stadt ist bemüht, für die entfallenden Kurzzeitparkplätze alternative Parkmöglichkeiten zu schaffen, schließt die Pressemitteilung. zg

