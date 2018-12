Ältere Frau rast mit Auto in Garten

Eppelheim.Wie ein Fremdkörper steht der BMW im Garten. Unter seinen Reifen klemmen Spielgeräte, eine Holzsichtschutzwand ist zerstört: Zu diesem spektakulären Unfall kam es am Donnerstagabend. Nach ersten Informationen unseres Reporters vor Ort hatte eine ältere Dame ihren 3er BMW mit Automatikgetriebe gegen 17.30 Uhr in einem Hinterhof in der Mozartstraße gestartet. Dabei hat die betagte Frau offenbar Gas- und Bremspedal verwechselt und ist durch eine Holzsichtschutzwand auf ein Gartengrundstück gefahren.

Dabei überfuhr sie mehrere Spielgeräte im Garten, ist eine Terrasse hochgefahren und prallte gegen ein Geländer. Kurz vor der Terrassentür kam der BMW zu stehen. Die Frau wurde in ihrem Fahrzeug eingeschlossen und konnte es nicht mehr selbstständig verlassen.

Gehöriger Schrecken

Die alarmierte Feuerwehr befreite die Frau aus ihrem Auto und übergab sie anschließend dem Rettungsdienst. Außer einem gehörigen Schrecken erlitt die Frau keine weiteren Verletzungen. Die Feuerwehr spricht von Glück, dass zu diesem Zeitpunkt die zwei im Haus lebenden Kinder sich nicht im Garten aufgehalten hatten. Bei dem Unfall entstand allerdings ein erheblicher Sachschaden. zg/grö

