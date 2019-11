Agatha Christies Werk in Zimmertheater-Atmosphäre

Eppelheim. Es ist so weit: Das Theaterensemble „Wildfang“ feiert am Donnerstag, 21. November, mit einem neuen Stück Premiere. Die Zuschauer dürfen sich mit „Zeugin der Anklage“ auf ein Meisterwerk der englischen Krimiautorin Agatha Christie freuen. Die „Queen of Crime“ ist ein Garant für königliche Unterhaltung. Das versichert Colin Hammerton vom Wildfang-Ensemble, der bei diesem Gerichtsdrama

...