Akin-Bau bleibt unangetastet

Eppelheim.Das Kapitel ist endgültig abgeschlossen. Das Verwaltungsgericht Karlsruhe hatte die Klage der Stadt gegen die der Akin-Wohnbau erteilten Baugenehmigungen für ein Mehrfamilienhaus in der Spitalstraße 33 abgewiesen (wir berichteten). In der jüngsten Sitzung beschloss der Gemeinderat, gegen das Urteil vom 14. April 2020 keine Berufung einzulegen. Der Baukörper füge sich hinsichtlich seiner Maße und der überbauten Fläche in die nähere Umgebung ein, hatte es im Urteil geheißen. Die Kammer hatte den hinteren Bereich des Baugrundstücks in Augenschein genommen.

Es zeige sich deutlich, „dass das Gebäude hinsichtlich der Höhe und des Umfangs des Bauvorhabens derjenigen der Umgebungsbebauung entspricht“. Der Eindruck, „dass sich das Bauvorhaben insbesondere nach Art und Maß der baulichen Nutzung ohne Weiteres in die nähere Umgebung einfügt, bestätigt sich auch bei einem Blick auf die Front des Vorhabens und die Fronten der direkten Nachbarbebauung“.

Die Stadt Eppelheim könne sich auch nicht darauf berufen, dass das Vorhaben das Rücksichtnahmegebot verletze, heißt es in der Urteilsbegründung weiter: „Dieses hält auch mit seiner nunmehr genehmigten Kubatur die nach Landesrecht bestehenden Abstandsflächenvorschriften ein.“

Davon, dass von dem Neubau eine „erdrückende Wirkung“ ausgehe, wie die Stadt behauptet habe, könne nach wie vor nicht die Rede sein, so die Kammer.

Mündliche Sitzung

Über die Klage der Stadt Eppelheim gegen das Land Baden-Württemberg, vertreten durch das Baurechtsamt des Rhein-Neckar-Kreises, war bereits im Februar bei einer mündlichen Sitzung mit Ortstermin verhandelt worden. Nach Einschätzung der von der Stadt in diesem Rechtsstreit beauftragten Fachanwaltskanzlei hatten nun keine Gründe für die Zulassung einer Berufung vorgelegen. Die Verwaltung hatte deshalb vorgeschlagen, von der Berufung abzusehen, zumal weitere Kosten und Gebühren, deren Höhe derzeit nicht eingeschätzt werden könnten, auf die Stadt zukämen.

Einstimmig, aber zähneknirschend akzeptierten die Gemeinderäte den Beschlussvorschlag. „Frustriert und mit Unverständnis“ nahm Christa Balling-Gündling (Grüne) Kenntnis. Es gebe keine Erfolgsaussichten. Trudbert Orth (CDU) meinte, es werde mit zweierlei Maß gemessen. Er halte von dem Urteil nichts: „Ein privater Bauherr hätte niemals eine Genehmigung erhalten.“ Renate Schmidt (SPD) ärgerte sich auch. Sie wies darauf hin, wie wichtig die Aufstellung von Bebauungsplänen sei. Bernd Binsch (Eppelheimer Liste) sah ebenfalls keine Chance für eine Berufung.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 30.05.2020