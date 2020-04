„Akin-Bau“ war rechtens

Eppelheim.Die Klage der Stadt gegen Baugenehmigungen für ein Mehrfamilienhaus der Firma Akin-Wohnbau in der Spitalstraße 33 war erfolglos. Dieses Urteil hat das Verwaltungsgericht Karlsruhe am Freitag bekannt gegeben. Das Verwaltungsgericht hat damit die Klage der Stadt gegen zwei der Wohnungsbaugesellschaft Akin-Wohnbau vom Land Baden-Württemberg erteilte Baugenehmigungen abgewiesen, heißt es in der Pressemitteilung.

Das Landratsamt hatte der Wohnungsbaugesellschaft gegen den wiederholt geäußerten Willen der Stadt eine Baugenehmigung sowie nach abweichender Bauausführung eine zweite Baugenehmigung für die Errichtung eines – mittlerweile errichteten und bezogenen – Mehrfamilienhauses in der Spitalstraße erteilt. Die Stadt, die der Ansicht war, das Landratsamt habe ihr gemeindliches Einvernehmen zu Unrecht ersetzt, hat daraufhin Klage erhoben.

Nachdem das Verwaltungsgericht 2018 bereits den Antrag der Stadt im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes zurückgewiesen hatte, hat es nunmehr auch die Klage gegen die Baugenehmigungen abgewiesen. Der Baukörper füge sich hinsichtlich seiner Maße und der überbauten Fläche in die nähere Umgebung ein. Dies gelte insbesondere für die Dachform und auch für die durch die zweite Baugenehmigung nachträglich genehmigte Bauausführung. Das Rücksichtnahmegebot sei nicht verletzt und das Ortsbild nicht beeinträchtigt. Der Ansicht der Stadt, die nähere Umgebung werde maßgeblich durch eine Freifläche innerhalb des Gevierts Spital-, Christoph-, Blumen- und Mozartstraße geprägt, sei nicht zu folgen. Der innere Bereich dieses Gevierts werde vielmehr durch zahlreiche Bebauungen geprägt und durchschnitten.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Beteiligten können innerhalb eines Monats nach Zustellung beim Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in Mannheim die Zulassung der Berufung beantragen. Ob es eine Berufung geben soll, muss der Gemeinderat entscheiden. „Solche Fälle zeigen, dass Bebauungspläne wichtig sind und auf deren Ausgestaltung sehr viel wert gelegt werden muss“, war die Reaktion von Bürgermeisterin Patricia Rebmann auf das Urteil. zg/grö

