Eppelheim.Zu der sexuellen Belästigung am Montagabend in der Wasserturmstraße (wir berichteten) hat die Polizei eine aktualisierte Täterbeschreibung geschickt: Er war männlich, zwischen 17 und 25 Jahre alt, 1,70 bis 1,85 Meter groß, schlank, mit braunem Teint und indischem Erscheinungsbild, er trug eine ältere, dunkle Basecap, ein rotes T-Shirt, kurze dunkle Hosen, einen dunklen Rucksack und neongelbe Sneaker. Der Mann war mit einem dunkelblauen Mountainbike mit weißen Schriftzügen unterwegs. Es könnte sich um ein Jugendfahrrad handeln.

Eine 20-Jährige war um 20.15 Uhr zu Fuß in der Wasserturmstraße unterwegs, als ein Unbekannter von hinten mit einer Hand an ihre Brust fasste. Er flüchtete per Fahrrad. Kurz darauf sah die Frau ihn im Bereich der Rudolf-Wild-Halle. Als der Täter dies merkte, flüchtete er in Richtung Adalbert-Stifter-Straße. Zeugen oder weitere Betroffene sollen sich unter Telefon 0621/1 74 44 44 melden. pol

