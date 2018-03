Anzeige

Finnenbahn genehmigt

Bei den Bauvorhaben im Außenbereich sagte der Ausschuss der Errichtung einer beleuchteten Werbeanlage für die Wild-Werke zu. Das Gremium beschloss einstimmig die Vergabe der Zimmer- und Holzbauarbeiten für die Flüchtlingsunterkunft in der Wernher-von-Braun-Straße 13 an eine Firma aus Östringen zum Angebotspreis von rund 31 000 Euro. Einstimmig war der Ausschuss für den Antrag des TV Eppelheim, den Weg zwischen Sportplatz und Bahndamm als Finnenbahn nutzen zu dürfen. Eine Finnenbahn ist eine speziell angelegte Strecke, die zum Lauftraining auf einem besonders weichen Bodenbelag dient. Die neue Laufstrecke, die etwa hundert Meter über die Tartanbahn führen wird, soll wie die neue Sportanlage allen Bürgern zur Verfügung stehen. Der im städtischen Eigentum stehende Weg war mit Brombeersträuchern überwuchert und als solcher tatsächlich nicht mehr nutzbar gewesen. Am östlichen Zugangsbereich in der Kirchheimer Straße soll ein Tor angebracht werden. Der TV hat zugesichert, dass der Weg im Bedarfsfalle der Stadt wieder zur Verfügung gestellt wird. vw

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 22.03.2018