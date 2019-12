Alltag in Russland hautnah erleben

Eppelheim.Auch in diesem Jahr fand am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium (DBG) der Moskau-Austausch statt. Im Juni waren 13 russische Schüler nach Eppelheim gekommen – nun stand der Besuch in Russland an. Die 13 Schüler konnten es kaum erwarten, ihre neuen russischen Freunde wiederzusehen und deren Heimat kennenzulernen. Zusammen mit den Lehrerinnen Elena Stepanova und Julia Faulhaber flogen die Gymnasiasten nach Moskau. Bereits beim Ausstieg aus dem Flugzeug wurde der Temperaturunterschied deutlich: Es war so kalt, dass man seinen Atem sehen konnte.

Am nächsten Morgen ging es früh in die russische Schule. Die Lehrer, aber auch die Schüler der „Schule Nr. 1253“ waren hilfsbereit und hatten großes Interesse an Deutschland. Die Verständigung lief zum Großteil auf Englisch, einige russische Schüler konnten aber auch ein wenig Deutsch.

Der Unterricht erinnerte teilweise an eine Vorlesung an der Uni. Auffallend war, wie ernst die Schüler den Unterricht, die Tests und die Hausaufgaben nahmen und wie wenig Freizeit sie somit hatten. Die Stadt Moskau war in den Augen der Schüler anstrengend und faszinierend zugleich.

Lange U-Bahn-Fahrten, Sehenswürdigkeiten wie der Rote Platz, die Basilius-Kathedrale und der Kreml, das Ballettstück „Giselle“ und der Kletterpark im größten Einkaufszentrum Europas sind nur Bruchstücke aus dem Programm, das die Lehrerinnen aus Moskau, Alina Kassabieva und Polina Tikhomirova, zusammengestellt hatten. Ein Highlight war der Besuch des Freilichtmuseums „Etnomir“, wo die Schüler ein Brot in russischem Stil dekorieren, backen und später essen durften. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 13.12.2019